Wissen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Birken-Honigsessen – Zeugensuche

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles in Birken-Honigsessen, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.



Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 05.06.2025, 22 Uhr und Freitagmittag, 06.06.2025, 13:30 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Hauptstraße, am Verbindungsweg zur Oststraße, eine Bruchsteinmauer.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen



Telefon: 02742-9350



pwwissen@polizei.rlp.de





