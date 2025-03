Wissen (Sieg) – Präventionsveranstaltung Einbruchschutz

Die Veranstaltung findet im Foyer des Kulturwerkes in Wissen statt.

Die Fachberater des Polizeipräsidiums Koblenz geben einen Überblick über die aktuellen technischen Sicherungsmethoden. Im Anschluss stehen die Verantwortlichen der Polizei sowie die Präventionsberater für Fragen zur Verfügung.

Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, an dieser Präventionskampagne teilzunehmen und gemeinsam für mehr Sicherheit in der Region zu sorgen. Kommen Sie vorbei und setzen ein Zeichen für ein sicheres Wissen!



