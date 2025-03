Wissen (Sieg) - Körperverletzung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Am 04.03.2025 (Karnevalsdienstag) kam es zwischen 22:00 und 22:30 Uhr am Bahnhof in Wissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge ein 24-jähriger Mann von drei bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen wurde.



Die Tathandlung begann im Innenbereich des Bahnhofs und verlagerte sich dann in den Bereich zwischen der B 62 und den Bahngleisen, Höhe Bushaltestellen. Die Polizei Wissen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei Männer und bittet um Hinweise.

Wer hat die Streitigkeiten und die Verletzungen beobachtet und kann Angaben zu den tatverdächtigten Personen machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350 oder per E-Mail an pwwissen.ermittlungen@polizei.rlp.de



