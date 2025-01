Wissen (Sieg) - Einbruch in ein Fahrradgeschäft- schnelle Ermittlung der Tatverdächtigten

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 18.01.2025 der PW Wissen zum Einbruchsdiebstahl in ein Sportgeschäft in Wissen; konnten die Beamten der Polizeiwache Wissen die Tatverdächtigten zügig ermitteln.

Nach dem medialen Zeugenaufruf, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der hiesigen Dienststelle und teilte seine Beobachtungen mit. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtigte Personen festgenommen werden. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung wurden umfangreiche Beweismittel sowie die beim Einbruch entwendeten, hochwertigen E-Bikes/Pedelecs aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die besondere Aufmerksamkeit des Zeugen sowie der sofortigen Mitteilung seiner Beobachtungen an die Polizeiwache Wissen, hat hier wesentlich zu dem schnellen Fahndungserfolg beigetragen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiwache Wissen (Sieg)

PHK Frank Reifenrath

Telefon: 02742-9350





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell