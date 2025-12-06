Wissen – Einbrüche in zwei Wohnhäuser – Zeugensuche

Die Tatzeiten liegen zwischen 17 und 19:40 h. Die noch unbekannten Täter gelangten durch das Einschlagen von Scheiben in die Häuser. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Wem fremde Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Katzwinkel aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/ 9260 zu melden.



