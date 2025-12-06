Alle Autos, die teilweise nicht verschlossen waren, wurden im Innenraum beschädigt.
Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Wissen
Telefon: 02742-9350
pwwissen@polizei.rlp.de
Wissen - Einbrüche in mehrere Autos in Niederhövels
