Wissen - Diebstahl eines Autokennzeichens

An einem geparkten grauen Pkw Opel Corsa wurde in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17.01.2025, 14:30 Uhr und Samstagmorgen, 18.01.2025, 13:20 Uhr das hintere Kennzeichen AK-V 697 entwendet.

Der Pkw stand in Wissen auf dem Schotterparkplatz an der Ecke Holschbacher Straße/ Hermannstraße.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Pressestelle



Telefon: 02742/ 9350

pwwissen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell