Harbach
Wildpinkler beleidigt Polizeikräfte
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Im Rahmen einer anderweitigen Anzeigenaufnahme, befand sich eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf am Pfingstmontag, 25.05.2026, gegen 1:15 Uhr nachts im Bereich des Kirchwegs, als dieser eine männliche Person auffiel, welche unmittelbar vor dem geparkten Streifenwagen in ein Gebüsch zu urinieren beabsichtigte.

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Mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen, begegnete der Mann zunächst sehr respektlos und abweisend. Schlussendlich beleidigte er die Polizeikräfte obendrein als Arschlöcher. Im Rahmen des nun gegen den Mann eröffneten Strafverfahrens, verweigerte er zunächst rechtswidrig die Angabe seiner Personalien. Der Beschuldigte, welcher in der Folge als 31-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) identifiziert werden konnte, wurde im Anschluss aus der Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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