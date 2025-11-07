weiterer Einbruch in Gaststätte, Automaten aufgebrochen

Zwischen 03 Uhr und 10:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Gaststätte Brucher Stuben - Zum Turgut in Betzdorf, Friedrich-Ebert-Straße, ein. Auch hier wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch unbekannt.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis oder zu dem Einbruch in die Gaststätte Brado Am Stadion, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 06131/4868-7451

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



