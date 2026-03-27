Hamm
Weiterer Diebstahl von Kompletträdern
Symbolbild

Symbolbild

dpa

In der Nacht von Mittwoch, 25.03.2026, auf Donnerstag, 26.03.2026, kam es in Hamm (Sieg) zu einem weiteren Diebstahl von Kompletträdern.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Feldweg vier Kompletträder aus einer Garage. Die Reifen waren auf Alu-Felgen der Marke Skoda montiert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren