Hausen (Wied), Ot
Weitere Überwachung des Durchfahrtsverbots in Hausen-Reuschenbach
Symbolbild
dpa

Hausen (Wied), Ot. Reuschenbach (ots) - Am Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in Hausen (Wied), Ortsteil Reuschenbach, erneut die Einhaltung des Verkehrszeichens Z 250 ("Durchfahrt verboten").

Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung des Durchfahrtsverbots auch weiterhin kontrolliert und überwacht wird. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechende Beschilderung zu beachten und den betroffenen Bereich nicht unberechtigt zu durchfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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