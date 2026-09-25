Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung des Durchfahrtsverbots auch weiterhin kontrolliert und überwacht wird. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechende Beschilderung zu beachten und den betroffenen Bereich nicht unberechtigt zu durchfahren.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
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Weitere Überwachung des Durchfahrtsverbots in Hausen-Reuschenbach
Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung des Durchfahrtsverbots auch weiterhin kontrolliert und überwacht wird. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechende Beschilderung zu beachten und den betroffenen Bereich nicht unberechtigt zu durchfahren.