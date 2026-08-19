Weitere Überwachung des Durchfahrtsverbots in Hausen-Reuschenbach

Hausen (Wied), Ot. Reuschenbach (ots) - Am Dienstag, 18.08.2026, kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr in Hausen (Wied), Ortsteil Reuschenbach, erneut die Einhaltung des Verkehrszeichens Z 250 ("Durchfahrt verboten").



Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung des Durchfahrtsverbots auch weiterhin kontrolliert und überwacht wird. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechende Beschilderung zu beachten und den betroffenen Bereich nicht unberechtigt zu durchfahren.



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