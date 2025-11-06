Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Der Geschädigte wird hierbei telefonisch kontaktiert und man suggeriert, dass es sich bei dem Anrufer um einen Mitarbeiter der Hausbank handelt. Während des Telefonates wird vorgegeben, dass es zu einer ungewöhnlichen Abbuchung auf dem Konto des Geschädigten gekommen sei und zum Abgleich bzw. zur Rückabwicklung dieser Abbuchung die PIN Nummer des Geschädigten mitgeteilt werden müsse. Kurze Zeit später erscheint dann eine Person an der Anschrift des Geschädigten und fordert die Herausgabe der EC-Karte, um diese seitens der Bank zu überprüfen.



Mit der abgefragten PIN und der erlangten EC-Karte werden durch die Täter anschließend an einem Geldautomaten Abbuchungen in Höhe des vereinbarten Tageslimits getätigt.



Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich auf diese Vorgehensweise der Täter hin und warnt davor, entsprechende Daten am Telefon mitzuteilen, bzw. die EC-Karte auszuhändigen.

Richtige Bankmitarbeiter würden niemals am Telefon die PIN-Nummer des Geschädigten erfragen oder die EC Karte beim Geschädigten abholen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell