Polizeidirektion Neuwied
Waldbrand
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Roth OT Hohensayn (ots) - Am Donnerstag, 13.08.2026, gegen 11:24 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen über einen Waldbrand zwischen den Ortslagen Hohensayn und Thal informiert.

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Der gemeldete Waldbrand konnte von den eingesetzten Beamten bestätigt werden. Bei Eintreffen der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Hamm (Sieg) und Wissen bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Insgesamt verbrannte eine Waldfläche von circa 1600 Quadratmetern. Zu erwähnen ist, dass nur durch das schnelle Tätigwerden der beiden Feuerwehren ein größeres Schadensausmaß verhindert werden konnte. Neben der Feuerwehr war weiterhin das DRK mit vier Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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