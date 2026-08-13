Der gemeldete Waldbrand konnte von den eingesetzten Beamten bestätigt werden. Bei Eintreffen der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Hamm (Sieg) und Wissen bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Insgesamt verbrannte eine Waldfläche von circa 1600 Quadratmetern. Zu erwähnen ist, dass nur durch das schnelle Tätigwerden der beiden Feuerwehren ein größeres Schadensausmaß verhindert werden konnte. Neben der Feuerwehr war weiterhin das DRK mit vier Kräften im Einsatz.



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