Vorfahrtsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Der 27-jährige Radfahrende war auf der Morsbacher Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Morsbach unterwegs, als ein 45-jähriger Seat-Fahrer, aus der Birkener Straße kommend in die Morsbacher Straße einbog. Hierbei missachtete der PKW-Fahrer die mittels Beschilderung geregelte Vorfahrt, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 27-jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde u.a. mit einem gebrochenen Bein durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



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