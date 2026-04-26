Polizeidirektion Neuwied
Vorfahrtsunfall - Fahrerin leicht verletzt
Symbolbild
dpa

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagabend kam es am Einmündungsbereich der B 42 / B 266 (Abfahrt Reinfähre) zu einem Vorfahrtsunfall.

Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporter übersah die Bevorrechtigte 36-jährige PKW-Fahrerin auf der B 42 und kollidierte mit deren Fahrzeugseite. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.
Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich mittels RTW ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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