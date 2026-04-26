Vorfahrtsunfall - Fahrerin leicht verletzt

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagabend kam es am Einmündungsbereich der B 42 / B 266 (Abfahrt Reinfähre) zu einem Vorfahrtsunfall.

Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporter übersah die Bevorrechtigte 36-jährige PKW-Fahrerin auf der B 42 und kollidierte mit deren Fahrzeugseite. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich mittels RTW ins Krankenhaus verbracht.



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