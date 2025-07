Vollsperrung der L280 nach Verkehrsunfall

Aufgrund umherfliegender Fahrzeugteile und auslaufender Betriebsstoffe ist die L280 aktuell gesperrt. Der Verkehr wird an den Abfahrten Niederndorf und der Industriestraße in Niederfischbach (Frevel) durch die Ortslage ab- bzw. umgeleitet.

Zu dem genauen Unfallhergang und dem Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten Personen können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

Nach Beendigung dieser wird durch die Polizei nachberichtet.



Es befinden sich mehrere Fahrzeuge der Polizei Betzdorf, vom DRK und der Straßenmeisterei vor Ort.



