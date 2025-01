Vollbrand eines Einfamilienhauses infolge Fehlbedienung einer Propangasflasche

Durch die Leitstelle Montabaur wurde hiesige Dienststelle am Dienstag, den 14.01.2025, gegen 16:53 Uhr über einen Kellerbrand in der Ortslage Harbach informiert.



Nach erstem Stand der Ermittlungen beging ein 63-jähriger Mann einen folgeschweren Fehler indem er eine Propangasflasche fehlerhaft an ein mobiles Heizöfchen anschloss. Hierbei kam es zu einer Verpuffung, die ein Feuer im Keller verursachte.

Aufgrund der Gasflasche und starker Hitzentwicklung im Kellerraum konnten die starken Kräfte der FFWen Kirchen, Harbach, Niederfischbach, Friesenhagen, Herkersdorf, Wehbach, Katzwinkel, Wissen und Freudenberg (ca. 70-80 Personen) das Gebäude zunächst nicht betreten.

Das Feuer breitete sich in der Folge aus und entwickelte sich zu einem mutmaßlichen Vollbrand des Hauses. Durch das Feuer wurden zwei Bewohner des Hauses leicht verletzt.

Die Löscharbeiten werden mutmaßlich bis tief in die Nacht andauern.



