Nach Spurenlage war ein silberfarbener VW Golf ursächlich für den Unfall, der in der Vorbeifahrt die Beifahrerseiten der betroffenen Pkw beschädigte. Danach setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Der Gesamtschaden wird auf 23.000 EUR geschätzt.
Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug tätigen können.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-9460
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Vier geparkte Pkw in Altenkirchen beschädigt