Verursacher eines Vorfahrtsunfalls unter Alkoholeinfluss

Ein 53-jähriger Kia-Fahrer befuhr zuvor die Mittelstaße aus Richtung Hüttenweg kommend in Fahrtrichtung Brauerei. An der genannten Örtlichkeit missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen Nissan-Fahrers, welcher dort in die Mittelstraße einzubiegen beabsichtigte. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, glücklicherweise jedoch niemand verletzt.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf Alkoholgeruch bei dem 53-jährigen Unfallverursacher fest. Ein polizeilicher Vortest verlief daraufhin mit rund 1,2 Promille deutlich positiv. Entsprechend erfolgte bei dem Beschuldigten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.



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