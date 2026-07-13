versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 11.07.2026, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 12.07.2026, 08.00 Uhr, kam es in Kircheib, Hauptstraße, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannter Täter über ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus. Ohne etwas zu entwenden, wurde das Gebäude anschließend wieder verlassen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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