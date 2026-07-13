Kircheib
versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Symbolbild

dpa

In der Zeit von Samstag, 11.07.2026, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 12.07.2026, 08.00 Uhr, kam es in Kircheib, Hauptstraße, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannter Täter über ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus. Ohne etwas zu entwenden, wurde das Gebäude anschließend wieder verlassen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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