versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Breitscheid OT Siebenmorgen (ots) - Am 30.10.2026 kam es zwischen 21:00 und 21:15 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Kapellenstraße in Breitscheid OT Siebenmorgen.

Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür sich Zutritt zum Anwesen zu verschaffen, dies gelang ihnen jedoch nicht.



Zeugen,die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an zu melden.



Rückfragen bitte an:



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