Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, die Terrassentüre aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Türe stand und ein Eindringen in das Gebäude war nicht möglich.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Wohnungseinbruch in Windhagen
Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, die Terrassentüre aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Türe stand und ein Eindringen in das Gebäude war nicht möglich.