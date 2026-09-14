Versuchter Taschendiebstahl in Neuwieder Einkaufszentrum

Zwei Täterinnen arbeiteten dabei vermutlich gezielt zusammen. Eine Täterin erzeugte im Türbereich einen künstlichen Personenstau, sodass es zu einer Engstelle kam. Die Zweite Täterin befand sich in diesem Personenstau und versuchte einem Geschädigten die Geldbörse zu entwenden. Dies wurde jedoch beobachtet und verhindert.



Die Polizei sensibilisiert, mitgeführte Wertgegenstände entsprechend zu sichern und sich achtsam/aufmerksam in Menschenmengen zu verhalten.



Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631 8780 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6, 56564 Neuwied



Telefon: 02631-878-0





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