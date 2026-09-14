Neuwied
Versuchter Taschendiebstahl in Neuwieder Einkaufszentrum
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 14.09.2026 gegen 14:30 Uhr kam es im Bereich des Haupteinganges eines Neuwieder Einkaufszentrums in der Heddesdorfer Straße zu einem versuchten Taschendiebstahl.

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Zwei Täterinnen arbeiteten dabei vermutlich gezielt zusammen. Eine Täterin erzeugte im Türbereich einen künstlichen Personenstau, sodass es zu einer Engstelle kam. Die Zweite Täterin befand sich in diesem Personenstau und versuchte einem Geschädigten die Geldbörse zu entwenden. Dies wurde jedoch beobachtet und verhindert.

Die Polizei sensibilisiert, mitgeführte Wertgegenstände entsprechend zu sichern und sich achtsam/aufmerksam in Menschenmengen zu verhalten.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631 8780 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6, 56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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