Durch bislang unbekannte Täter wurde eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Auf diese Weise gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten dieses deliktstypisch. Anschließend verließen diese das Gebäude durch ein weiteres Fenster ohne Beute.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Versuchter Tageswohnungseinbruch in Windhagen