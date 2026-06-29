Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter ein Wohngrundstück. Hier versuchte er, zwei Fahrräder zu entwendeten. Da er vermutlich von den Anwohnern gestört wurde, verließ er den Tatort ohne Diebesgut. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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versuchter Fahrraddiebstahl
Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter ein Wohngrundstück. Hier versuchte er, zwei Fahrräder zu entwendeten. Da er vermutlich von den Anwohnern gestört wurde, verließ er den Tatort ohne Diebesgut. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.