Breitscheidt
versuchter Fahrraddiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Montag, 29.06.2026, kam es zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr in Breitscheidt, Herzberg, zu einem versuchten Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter ein Wohngrundstück. Hier versuchte er, zwei Fahrräder zu entwendeten. Da er vermutlich von den Anwohnern gestört wurde, verließ er den Tatort ohne Diebesgut. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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