versuchter Fahrraddiebstahl

Am Montag, 29.06.2026, kam es zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr in Breitscheidt, Herzberg, zu einem versuchten Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter ein Wohngrundstück. Hier versuchte er, zwei Fahrräder zu entwendeten. Da er vermutlich von den Anwohnern gestört wurde, verließ er den Tatort ohne Diebesgut. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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