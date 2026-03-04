Altenkirchen
versuchter Einbruchsdiebstahl
In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 06.45 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 06.45 Uhr, kam es in Altenkirchen, Stadthallenweg, erneut zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude.

Wie bereits in der Vorwoche gelang es den unbekannten Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

