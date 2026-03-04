versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 06.45 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 06.45 Uhr, kam es in Altenkirchen, Stadthallenweg, erneut zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude.

Wie bereits in der Vorwoche gelang es den unbekannten Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell