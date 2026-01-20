Hamm
versuchter Einbruchsdiebstahl
In der Zeit von Samstag, 20.12.2025, bis Montag, 19.01.2026, kam es in Hamm (Sieg), Auermühle, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem leerstehenden Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

