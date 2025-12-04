Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, in eine Scheune in der Alten Dorfstraße einzubrechen. Die Personen gelangen jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
versuchter Einbruchsdiebstahl
Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, in eine Scheune in der Alten Dorfstraße einzubrechen. Die Personen gelangen jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.