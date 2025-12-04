versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.12.2025, 08.00 Uhr, kam es im Weyerbuscher Ortsteil Hilkhausen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, in eine Scheune in der Alten Dorfstraße einzubrechen. Die Personen gelangen jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



