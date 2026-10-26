versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Samstag, 24.10.2026, gegen 05.00 Uhr, kam es in Etzbach, Parkstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie nichts. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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