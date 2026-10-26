Etzbach
versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Samstag, 24.10.2026, gegen 05.00 Uhr, kam es in Etzbach, Parkstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie nichts. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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