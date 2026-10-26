Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie nichts. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus
Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie nichts. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.