Versuchter Einbruchdiebstahl aus Kühlanhänger

Kirchen (Sieg) (ots) -
Im Tatzeitraum von Samstag, 20.12., 13 Uhr, bis Montag, 22.12., 04:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft das Vorhängeschloss eines Kühlanhängers auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei in der Jungenthaler Straße auf. Die darin befindlichen Fleisch- und Wurstwaren blieben offenbar unangetastet. Jedoch entwendete die Täterschaft das Vorhängeschloss sowie ein Stromkabel des Anhängers.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
