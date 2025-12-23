Kirchen
Versuchter Einbruchdiebstahl aus Kühlanhänger
Kirchen (Sieg) (ots) -

Im Tatzeitraum von Samstag, 20.12., 13 Uhr, bis Montag, 22.12., 04:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft das Vorhängeschloss eines Kühlanhängers auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei in der Jungenthaler Straße auf. Die darin befindlichen Fleisch- und Wurstwaren blieben offenbar unangetastet. Jedoch entwendete die Täterschaft das Vorhängeschloss sowie ein Stromkabel des Anhängers.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

