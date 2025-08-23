Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten die Terrassentüre und ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch scheiterte.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
