Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am 21.08.2025 im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Krotoszyner Ring in Dierdorf.

Bislang unbekannte Täter versuchten die Terrassentüre und ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch scheiterte.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



