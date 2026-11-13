Versuchter Einbruch in Verkaufsautomat

Berod bei Hachenburg (ots) - Am Freitag den 13.11.2026 wurde versucht ein Verkaufsautomat in der Rheinstraße in Berod aufzubrechen.

Hierzu nutzen die Täter einen Stein, gelangten jedoch auf Grund der besonderen Sicherung nicht an die Ware.



Es werden daher Zeugen gebeten, die Feststellungen hierzu oder Angaben zu Personen machen können, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



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57610 Altenkirchen



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