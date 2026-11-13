Polizeidirektion Neuwied
Versuchter Einbruch in Verkaufsautomat
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berod bei Hachenburg (ots) - Am Freitag den 13.11.2026 wurde versucht ein Verkaufsautomat in der Rheinstraße in Berod aufzubrechen.

Hierzu nutzen die Täter einen Stein, gelangten jedoch auf Grund der besonderen Sicherung nicht an die Ware.

Es werden daher Zeugen gebeten, die Feststellungen hierzu oder Angaben zu Personen machen können, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel. 02681-9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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