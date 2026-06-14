Versuchter Einbruch in Selbstbedienungsladen - Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der bislang unbekannte Täter während der Tatausführung gestört. Daraufhin verließ er das Gelände fluchtartig und flüchtete anschließend mit einem größeren Kasten- beziehungsweise Lieferwagen.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder das Fluchtfahrzeug beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
PHK Schaab
Telefon: 02631-878-0
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