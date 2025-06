Versuchter Einbruch in Restaurantgebäude

Im Zeitraum zwischen dem 26.06.2025 und dem 27.06.2025 kam es an einem Restaurantgebäude im Bereich des Wilhelm-Stöber Platz in Weyerbusch zu einem versuchten Einbruch durch eine unbekannte Täterschaft.

Diese versuchte sich im Bereich eines Fensters an der Frontseite des Gebäudes Zugang zu verschaffen. Es kam zu einer Beschädigung des Fensters, in das Gebäude gelangte die unbekannte Täterschaft nicht. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



