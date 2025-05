Versuchter Einbruch in Pkw

Dattenberg, Auf der Köhne (ots) - In der Zeit vom 27.05.25, 17:00 Uhr und dem 28.05.25, 09:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter Manipulationen am Türschloss der Fahrerseite eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw vorgenommen.

Es konnten div. Beschädigungen feststellt werden. Den Tätern gelang es jedoch nicht in des Innere des Fahrzeugs zu gelangen.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an piliz@polizei.rlp.de, erbeten.



