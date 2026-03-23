Versuchter Einbruch in Neustadt/Wied OT Hombach

Bislang noch unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang konnten sich die unbekannten Täter keinen Zutritt zu dem Objekt verschaffen. Der Vorfall wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
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Bislang noch unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang konnten sich die unbekannten Täter keinen Zutritt zu dem Objekt verschaffen. Der Vorfall wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.