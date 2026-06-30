Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am 29.06.26 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in Großmaischeid.

Bislang unbekannte Täter versuchten sich durch Aufbohren des Türschlosses der Kellertür am rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt zu diesem zu verschaffen.



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Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





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