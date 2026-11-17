Im Zeitraum von Freitag, 13.11.2026, 16:16 Uhr, bis Montag, 16.11.2026, 10:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in den Kindergarten in der Schulstraße in Straßenhaus.





Bislang unbekannte Täter versuchten vermutlich mithilfe eines Hebelwerkzeugs, ein Fenster aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, die Täter gelangten nicht in das Gebäude.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





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