Es blieb bei einem Versuch, ein Eindringen in das Gebäude ist nicht gelungen. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.
Versuchter Einbruch in Gebäude in der Waldstraße
