Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von 14.08.2025, 05:00 Uhr bis 15.08.2025, 17:30 Uhr kam es in der Müllerstraße in Asbach zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Dabei versuchten bislang unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich des Anwesens mehrere Fenster und die Terassentür aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen misslang dies.

Zeugen, die etwaige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen. Telefon: 02634 9520.



