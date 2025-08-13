Versuchter Diebstahl von Möbeln

Der, auf frischer Tat vom Eigentümer betroffene, Täter händigte die Möbel wieder an diesen aus. Vor der Feststellung der Identität entfernte sich die Person von dort. Der Täter war mit einem weißen Transporter mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs. Die Insassen wurden als ein kräftiger Mann, ca. 1,75m groß mit 3-Tage Bart sowie eine Frau und ein Kind beschrieben. Zu der Frau und dem Kind liegen keine genaueren Beschreibungen vor. Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



