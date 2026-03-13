Versuchter Diebstahl aus Kirche

Im Zeitraum, 11.03.2026, 11:00 Uhr bis 12.03.2026, 09:30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter, mittels eines normalen Haustürschlüssels, versucht das Schloss eines Opferstockes in der kath.

Kirche aufzuschließen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Dabei brach dieser Schlüssel ab und sperrte das Schloss. Es entstand lediglich Sachschaden. Anzeigenaufnahme erfolgt.

Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.



