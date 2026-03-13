Kirche aufzuschließen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Dabei brach dieser Schlüssel ab und sperrte das Schloss. Es entstand lediglich Sachschaden. Anzeigenaufnahme erfolgt.
Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.
Versuchter Diebstahl aus Kirche
