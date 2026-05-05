Bislang unbekannte Täter brachen das Türschloss der Fahrertür des PKW heraus und drückten die Fahrertür ein. Zu einem Aufbruch des PKW kam es dadurch nicht.
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Versuchter Aufbruch/Sachbeschädigung eines PKW
Bislang unbekannte Täter brachen das Türschloss der Fahrertür des PKW heraus und drückten die Fahrertür ein. Zu einem Aufbruch des PKW kam es dadurch nicht.