Versuchter Aufbruch/Sachbeschädigung eines PKW

Am 05.05.2026 im Zeitraum von 18:50 bis 19:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Süd-Marktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zur Beschädigung eines dort abgestellten PKW Renault Kangoo.

Bislang unbekannte Täter brachen das Türschloss der Fahrertür des PKW heraus und drückten die Fahrertür ein. Zu einem Aufbruch des PKW kam es dadurch nicht.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION

STRAßENHAUS

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Telefon 02634 9520

Telefax 02634 952100

pistrassenhaus@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell