Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am 21.07.2025 um 10:30 Uhr wurde durch einen Hinweisgeber festgestellt, dass ein in der Schloßstraße 46 in 57537 Wissen aufgestellter Zigarettenautomat versucht wurde aufzubrechen.



Letztlich gelang es dem unbekannten Täter nicht, den Automaten zu öffnen und Inhalte zu entwenden, allerdings ist der Automat aufgrund der gewalttätigen Einwirkung irreparabel beschädigt worden.

Es ist anzunehmen, dass die Tat in den Nacht- oder frühen Morgenstunden zum 21.07.2025 begangen wurde.

Die Polizei ermittelt aktuell in einem Verfahren wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet um Mithilfe:

Wer hat in diesem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Tat machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742 9350 oder per E-Mail an pwwissen.ermittlungen@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Jörg Zöller, PHK



Telefon: 02742 / 935-120





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell