Der Automat befindet sich auf dem Parkplatz neben dem Rathaus.
Bislang unbekannte Täter versuchten, sowohl das Vorhängeschloss als auch die automateninterne Schließvorrichtung aufzubohren. Der Aufbruch misslang, sodass es beim Versuch blieb.
Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz/Rhein
Telefon: 02644-9430
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Aufbruch eines Snackautomaten
Der Automat befindet sich auf dem Parkplatz neben dem Rathaus.