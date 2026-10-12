Versuchter Aufbruch eines Snackautomaten

Im Zeitraum vom 05.10.2026, gegen 12:00 Uhr, bis zum 10.10.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Aufbruch eines Snackautomaten in der Kirchstraße in Rheinbrohl.

Der Automat befindet sich auf dem Parkplatz neben dem Rathaus.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sowohl das Vorhängeschloss als auch die automateninterne Schließvorrichtung aufzubohren. Der Aufbruch misslang, sodass es beim Versuch blieb.

Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-9430





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