Neuwied
Versuchte Wohnungseinbrüche in St. Katharinen und Hausen(Wied)
Am Donnerstag, den 18.12.2025 gegen 17:26 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hummelsberger Straße in St. Katharinen einzubrechen. Zeugen konnten gegen 17:00 Uhr eine verdächtige männliche Person beobachten, die aus einem Feldweg kommend, in Richtung der Hummelsberger Straße, ging.

Des Weiteren kam es gegen 16:55 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Deutschherrenstraße in Hausen (Wied). Zeugen beobachteten drei männliche Personen.

Hinweise erbittet die Kriminalinspektion Neuwied unter Tel. 026318780 oder per E-Mail an kineuwied.k43.eigentum@polizei.rlp.de.

