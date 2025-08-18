Versuchte Wohnungseinbrüche im Dienstgebiet der PI Straßenhaus.



Sowohl in dem Zeitraum vom 14.08. - 15.08.2025 in Asbach, als auch am 16.08.2025 in Rengsdorf, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern und Terrassentüren Zugang zu den jeweiligen Wohngebäuden zu erlangen.

Glücklicherweise blieb es beim Versuch und die Täter erlangten keinen Zugang zu den Gebäuden.



Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen

machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung

zu setzen. Telefon: 02634 9520.



Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





