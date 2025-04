versuchte Einbrüche in Sanitätshaus und Apotheke

Im Zeitraum Samstag, 05.04.2025 und Montag, 07.04.2025, 07 Uhr, (vermutlich in der Nacht zu Montag) brachen unbekannte Täter in das MCS Sanitätshaus und die Löwenapotheke in der Bahnhofstraße in Betzdorf ein.

Hier wurden verschiedene Türen aufgehebelt.



Entwendet wurde letztlich an beiden Tatorten offenbar nichts.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



