Versuchte Einbruchsserie im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Neben einem Wohnhaus in Straßenhaus wurden auch zwei weitere Objekte in Bonefeld und Dierdorf angegangen. In allen Fällen versuchten unbekannte Täter vergeblich durch Aufhebeln von Zugangstüren in die Objekte zu gelangen.



Die Polizei Straßenhaus weist nochmals daraufhin, gerade in der anstehenden Urlaubszeit, Einbrechern keine Gelegenheit zu bieten. Bei Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle oder informieren Sie sich im Internet unter www.polizei.rlp.de.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell